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Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев заяви, че в Русия няма да се проучва възможността за създаване на концентрационни лагери за европейци, защото те няма да са необходими.

По-рано руските силови структури съобщиха на РИА Новости, че армията на Нидерландия проучва възможността за разгръщане на лагер за руски военнопленници, посочва Фокус.

"Някакви луди нидерландци, напълно надрусани в своите кафе-шопове, разсъждават за концентрационни лагери за руски военнопленници“, коментира Медведев в канала си в "Макс“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност отбелязва, че Москва няма да отговори симетрично на тези действия.

"Русия, за разлика от потъналата в неонацизъм отвратителна стара Европа, няма да създава концентрационни лагери за европейци. И не защото това е неморално, а просто защото в случай на война с някакви сополиви холандци те няма да са необходими. Радиоактивните кости и пепелта обикновено се заравят дълбоко в земята“, подчертава той.

Редактор "Екип на Петел",

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