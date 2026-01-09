Медведев: САЩ са длъжни да признаят законността на операцията ни в Украйна

Кадър Youtube

След събитията във Венецуела американските елити са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна, написа в „Телеграм“ заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Според Медведев след „организирания от САЩ фарс“ във Венецуела американските елити - както републиканските, така и демократичните, трябва „просто да признаят законността на действията на Русия в рамките на специалната военна операция“.

Той добави, че „началото на годината е бурно“ и ще се запомни преди всичко с отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро. „Разбира се, това е наглост и мерзост или, казано по-красноречиво, вселенска катастрофа в сферата на международните отношения“, коментира заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!