Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да последва стъпките на своя предшественик Джо Байдън и да спечели Нобеловата награда.

Коментирайки евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, Медведев отбеляза, че решение за трансфера все още не е взето, но е важно да се разбере как ще бъдат използвани.

„Е, ясно е какво ще направят: ще ударят Париж, Берлин и Варшава. Дори президентът на САЩ трябва да разбере това“, написа Медведев в Telegram. „Тръмп планира да следва пътя на Байдън към Нобеловата награда.”, предаде "Новини".

Американският президент по-рано заяви, че вече е склонен да вземе решение относно доставката на ракети „Томахоук“, но първо иска да знае какво планира Киев.

