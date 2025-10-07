реклама

Медведев: "Томахоук" може да ударят Париж, Берлин и Варшава

07.10.2025 / 14:23 2

Булфото

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да последва стъпките на своя предшественик Джо Байдън и да спечели Нобеловата награда.

Коментирайки евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, Медведев отбеляза, че решение за трансфера все още не е взето, но е важно да се разбере как ще бъдат използвани.

„Е, ясно е какво ще направят: ще ударят Париж, Берлин и Варшава. Дори президентът на САЩ трябва да разбере това“, написа Медведев в Telegram. „Тръмп планира да следва пътя на Байдън към Нобеловата награда.”, предаде "Новини".

Американският президент по-рано заяви, че вече е склонен да вземе решение относно доставката на ракети „Томахоук“, но първо иска да знае какво планира Киев.

 

0
1
MrBean (преди 40 минути)
Рейтинг: 190854 | Одобрение: -2011
Ми добре.Като изтрезнееш пак го кажи.
1
1
kris (преди 43 минути)
Рейтинг: 515196 | Одобрение: 95146
Забрави Амстердам и Лондон....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

