Медведев: Това ще значи война НАТО - Русия

Кадър Кремъл

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че ако бъде реализирана идеята за създаване на „безпилотна зона“ над Украйна, това ще доведе до директен военен сблъсък между НАТО и Русия.

По думите му, подобна инициатива, която включва възможност страните от НАТО да свалят руски безпилотни летателни апарати (БПЛА), може да се тълкува единствено като обявяване на война.

„Ако говорим сериозно, реализацията на провокативната идея на киевските и други идиоти за създаване на ‘безпилотна зона над Украйна’ и възможността за страните от НАТО да свалят нашите БПЛА ще означава само едно – война на НАТО с Русия“, написа Медведев в своя Telegram канал, цитиран от ТАСС.

