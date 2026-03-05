Медведев: Третата световна война ще започне, ако САЩ продължат ударите срещу Иран

стопкадър: Ютуб

Третата световна война „неизбежно ще започне“, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп „продължи своя безумен курс на престъпна смяна на политически режими“. За това предупреди руският президент в периода 2008-2012 и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Изявлението идва на петия ден от американско-израелските удари срещу Иран. В същото време анализатори предупреждават, че разширяването на конфликта подкопава способността на Вашингтон да възпира Китай в Тихия океан, предаде бТВ.

В интервю за руската държавна агенция ТАСС, Медведев определи военната кампания, водена от САЩ, като „война на САЩ и техните съюзници за запазване на глобалното господство“. По думите му решението на Тръмп да атакува Иран е „тежка грешка“, която поставя „всички американци под потенциална заплаха“.

Медведев заяви, че убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей го е превърнало в „мъченик“ и „духовен баща на близо 300 милиона шиити“. Според него това ще накара Техеран още по-решително да преследва създаването на ядрено оръжие.

Той разкритикува подкрепата на европейските държави за ударите, като я нарече „угодничество и подлост“, и предупреди, че евентуален ядрен конфликт с Русия би направил „Хирошима и Нагасаки детска игра в пясъчника“.

Въпреки острата реторика обаче, нито Русия, нито Китай засега са оказали пряка военна помощ на Иран. Според CNBC и двете страни са осъдили ударите, но реакцията им се ограничава до дипломатически изявления и призиви за прекратяване на огъня. Китайското външно министерство също отрече информации, че Пекин е готов да достави оръжия на Техеран.

Последици за баланса в Тихия океан

Военни анализатори предупреждават, че операцията срещу Иран изчерпва запасите от боеприпаси, които са ключови за възпирането на Китай около Тайван. Центърът за стратегически и международни изследвания изчислява, че при сценарий за конфликт около Тайван САЩ могат да изчерпят някои ключови далекобойни оръжия само за няколко седмици.

Според анализи, цитирани от Focus Taiwan, продължителна военна кампания в Близкия изток може да отслаби бойната готовност на САЩ в западната част на Тихия океан и да забави доставките на системи за противовъздушна отбрана, които Тайван се стреми да закупи.

Експертът Юн Сун от Stimson Center пише в Foreign Affairs, че конфликтът превръща „възприеманото нежелание на Вашингтон да защити Тайван“ в реална ситуация на изтощаване на ресурси, като отбелязва, че китайските анализатори отдавна разглеждат кризите в Близкия изток като „стратегически подарък“, който отклонява американската военна мощ от Азия.

Конфликт без лесен изход

Анализатори от института Brookings отбелязват, че мащабът на първоначалния удар на САЩ – който практически елиминира голяма част от върховното ръководство на Иран – е надхвърлил очакванията на руските експерти и е дошъл като „шок“, въпреки че подобен сценарий е бил смятан за вероятен.

След като Доналд Тръмп сигнализира, че военните операции могат да продължат още седмици, а иранските ответни удари вече поразяват държави от Персийския залив като Кувейт и Бахрейн, конфликтът не показва признаци на деескалация.

Основният въпрос пред Вашингтон сега е дали кампания, водена основно по въздух, може да постигне целите си, преди дипломатическите, военните и стратегическите разходи да започнат да се натрупват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!