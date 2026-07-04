Медведев: Всички санкции срещу Русия са незаконни

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Всички едностранни ограничения, наложени срещу Русия, са незаконни и дори не могат да се считат за санкции, тъй като не са предвидени в Устава на ООН. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, отговаряйки на въпроси на журналисти от ТАСС след посещението си в Иран, предаде "Фокус".

''Какво представляват незаконните санкции? Това са санкции, които не са предвидени в Устава на ООН или други международни договори. Всички санкции, наложени срещу Руската федерация, така да се каже, са незаконни санкции. Затова дори не ги наричаме така. Те са едностранни, незаконни ограничения'', заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.

Редактор "Екип на Петел",

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