Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се обърна към гражданите на Европейския съюз. Той заяви, че техните правителства едностранно са влезли във война с Русия и затова европейците трябва да бъдат бдителни и да не се изненадват от нищо.

„Спокойният сън свърши. Но знаете кого да попитате защо!“, написа Медведев на страницата си в социалната мрежа X, цитира Телеграф.

Той също така заяви преди това, че европейски оръжия атакуват Русия всеки ден и убиват цивилни. Според Дмитрий Медведев, Европа снабдява Киев с дронове и друга военна техника и участва в събирането на разузнавателна информация и следователно е съучастник в смъртта на руснаци.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия заяви също, че лидерите на страните от Европейския съюз знаят отлично как да сложат край на конфликта в Украйна. И носят пряка отговорност за него. Следователно именно те трябва да бъдат държани отговорни за неговото разрешаване.

