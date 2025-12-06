Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Кадър Youtube

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се съгласи днес с призива на Илон Мъск, че Европейският съюз (ЕС) трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните-членки, предава агенция ТАСС.

"Точно така“, написа руският политик в коментар към публикацията на Мъск в X.

По-рано Мъск написа, че ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде възстановен на отделните страни, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора, припомня Фокус.

