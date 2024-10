Кадър ФБ

Заместник–председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пропсува на полски.

Това стана ясно от публикация на бившия премиер в Москва в социалната мрежа "Екс" по-рано "Туитър".

"Поляците си навличат големи проблеми. Те закриват нашето генерално консулство (в западния град Познан) и обмислят да изгонят нашия посланик във Варшава (Сергей Андреев)", написа третият президент на Русия, предаде Новини.бг.

"През 20-те години на миналия век ние приложихме бързо правосъдие срещу посланици на враждебни на нашата страни. Андреев, Блюмкин и бедният посланик на Германия - фон Мирбах са само примери", добави Медведев и публикува снимка, придружена с популярна полска нецензурна дума.



Справка, направена от екипа на Новини.бг показа следното: Бившият министър-председател намекна за убийството на германския посланик в Москва Вилхелм фон Мирбах.

На 6 юли 1918 г. Яков Блюмкин и Николай Андреев са проникнали в дипломатическата мисия като служители на политическата полиция на Съветска Русия. Те са застреляли посланика в знак на несъгласие с мирния договор между Москва и Берлин, подписан в Брест Литовск (днес град Брест в Беларус) на 3 март същата година.

Bóbr kurwa! pic.twitter.com/OXAaGOnn8v