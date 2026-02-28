Медведев се подигра на Тръмп: Миротворецът отново показа лицето си

Кадър Ютуб

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, смъмри президента Тръмп в събота за нападението срещу Иран и постави под въпрос устойчивостта на Вашингтон, предвид сравнително кратката история на Съединените щати в сравнение с тази на персийската цивилизация, цитира Днес.бг

"Миротворецът отново показа лицето си", каза Медведев, бивш руски президент. "Всички преговори с Иран са операция под прикритие. Никой не се съмняваше в това. Никой всъщност не искаше да преговаря за нищо".

"Въпросът е кой има повече търпение да чака безславния край на своя враг. САЩ са само на 249 години. Персийската империя е основана преди повече от 2500 години. Да видим след 100 години."

