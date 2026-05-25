Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира масираната атака срещу Украйна в нощта на 24 май, като я нарече "твърд отговор на терористичните удари срещу деца“, в Старобилск, Луганска област. В своя Telegram канал Медведев написа, че украинците "имаха нужда от масирани удари по структурите си в Киев“.

"Наркоманът и неговата бандеровска банда предизвикаха суров отговор от Русия с терористичните си удари срещу деца", пише Медведев, предаде "Фокус".

"Очевидно умишлено. Те имаха нужда от масирани удари по структурите си в Киев.

Нека всичко гори в синьо пламъче! Така е по-лесно да се молят за пари и оръжие. Така е по-лесно да се краде. Така е по-лесно да се оправдават. Още повече, че нашите удари могат да помогнат за консолидирането на част от електората около сегашната изродска киевска власт. Което, разбира се, е важно за нея в хода на бъдещите избори в страна 404.

И така, да не удряме изобщо, за да не провокираме укрепването на неонацисткия режим?

Не, разбира се. Трябва да удряме – както днес, и още много по-силно! Защото руините и сивата пепел на мястото на техните столични символи деморализират врага не по-малко от загубата на бойното знаме", пише още Медведев.

