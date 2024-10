Меджик Джонсън: Съкрушен съм

Кадър Х, Меджик Джонсън

Баскетболният свят е в траур, след като на 30-ти септември стана ясно, че легендата Дикембе Мутомбо е починал от мозъчен тумор на 58-годишна възраст. Той бе диагностициран с болестта през 2022 г.

"Съкрушен съм да науча за кончината на моя скъп приятел и баскетболист от Залата на славата Дикембе Мутомбо. Той беше не само страхотен баскетболист, който можеше да защитава коша като елитен блокировач на изстрели, но и невероятен човек с чисто златно сърце", написа Меджик Джонсън, пише dsport.bg.

"Той посвети голяма част от живота си на служене на другите, което се вижда от трайното му влияние както в САЩ, така и в Африка. Чрез своята фондация той помогна за изграждането на забележителна болница на стойност 29 милиона долара в родната си страна Конго, като лично допринесе 15 милиона долара за проекта!

Като глобален посланик на НБА и посланик на добра воля на ООН, той получи множество заслужени награди през годините за своите хуманитарни усилия. Наистина ще ми липсва голямата му усмивка, духът му и мощният му глас.

Куки и аз държим съпругата му Роуз, децата му и останалата част от семейството му в нашите мисли и молитви през този невероятно труден момент."

Сред другите, които почетоха Мутомбо, бяха Джоел Ембийд, Пау Гасол, Серж Ибака и Джейсън Кид.

