Мегапроект се ражда в български град с древно име Пиргос

В северната зона на Бургас се ражда нов градски център - модерен, функционален и съобразен с начина, по който хората живеят, пазаруват и се движат днес, пише Флагман.

Пиргос Парк - наречен така в чест на древното име на града - е нова градска среда за комфортно пазаруване, изградена върху мястото на старата база „Пиргосплод“, която дълги години стоеше неактивна, и която сега се трансформира в един от най-значимите градски проекти за последното десетилетие.

С обща площ от близо 30 декара и застроена площ 20000 кв.м., новият ритейл парк е в напреднал етап на строителство и се очаква да отвори врати през пролетта на 2026 г. Зад неговата архитектурна концепция стои идеята за съвсем нов тип потребителско преживяване - открито, удобно, лесно достъпно и разположено така, че да обедини бургазлии около една нова, модерна градска динамика.

Една локация – множество предимства за всеки посетител

Пиргос Парк се намира на ключовия бул. „Янко Комитов 4“, който свързва големи жилищни квартали като „Славейков“ и „Изгрев“ с бизнес и търговските зони на града. Това е локация, която гарантира висок човекопоток, включително от новоразвиващите се зони на северен Бургас; директен достъп с автомобил, велосипед и градски транспорт и бързо и комфортно достигане до обектите чрез открит паркинг с 281 места, от които множество зарядни точки за електромобили и велосипедни стоянки. Във всеки момент мястото е проектирано по начин, който го превръща в новата удобна и предпочитана точка за пазаруване в Бургас.

Архитектура, която работи за хората и за бизнеса

Пиргос Парк е създаден като П-образен ансамбъл от– три търговски, ориентирани към широк вътрешен двор с централно разположен паркинг, зони. Облагороденото пространство, в което се помещава Пиргос Парк, не просто улеснява навигацията за посетителите, а позволява на брандовете да бъдат видими и разпознаваеми още при влизане в комплекса.

Големите любими марки вече са в Пиргос Парк

Отварянето на Пиргос Парк вече привлича сериозни наематели – национални и международни вериги, които търсят точно такъв тип формат: видимост, удобство, добра инфраструктура и висок потенциал на района. Сред първите потвърдени обекти са големи и предпочитани от бургазлии марки като LIDL, PET MALL, LILLY DROGERIE, SOPHARMACY, DOMINO’S,PET MALL, ЗОРА,TEDDY и HALF PRICE световен бранд с първи магазин в Бургас, като компаниите продължават да прииждат с желание за присъствие.

Общо 15 търговски позиции ще създадат микс от хранителни магазини, техника, мода, домашни стоки, козметика, заведения за бързо хранене и специализирани услуги. Допълнителни брандове ще бъдат обявени на по-късен етап като част от стратегията за поетапно представяне на микса от преживявания и магазини съгласно най-големите предпочитания на потребителите.

Пиргос Парк – новата звезда на модерен Бургас

Пиргос Парк дава заявка да бъде важен елемент от по-мащабната трансформация на северната зона на града – територия, която се превръща от индустриална периферия в нова жизнена градска среда, готова да посреща все повече млади семейства, избиращи града за своя живот. Пиргос Парк носи онзи тип градска енергия, която събира хора, брандове, услуги и социални активности в едно място – лесно разпознаваемо и удобно за всекидневието на бургазлии. Още в началото на 2026 г. търговският парк ще започне постепенно да оживява с отварянето на първите търговски обекти, а в рамките на пролетта Пиргос Парк ще функционира пълноценно като нова градска дестинация - среда, която ще промени начина, по който Бургас пазарува, общува и се развива.

