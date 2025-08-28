Мегасблъсъци в основната фаза на Шампионската лига

Снимка: Пиксабей

Жребият за основната фаза на най-престижния клубен турнир Шампионската лига за сезон 2025/2026 беше изтеглен в Монако. Тимовете с най-висок коефициент в надпреварата и актуалният победител Пари Сен Жермен научиха съперниците, но едно от важните условия от самото начало е, че програмата за самите двубои ще излезе в събота (30 август), предава Гонг.

Всичко в турнира ще започне още на 16 септември, а първият кръг ще продължи три дни – от вторник до четвъртък. Сред най-интересните двубои в основната фаза са тези между ПСЖ и Барселона, битките на Реал Мадрид с Манчестър Сити и Ливърпул, както още позабравеният спор на каталунците с Челси и сблъсък между Байерн Мюнхен и "сините" от Лондон.

Според регламента, първите осем отбора в крайното класиране се класират директно за осминафиналите, а тимовете, завършили между 9-о и 24-о място, ще участват в допълнителен елиминационен плейоф. Победителите от тези осем двойки ще се присъединят към вече класиралите се. Отборите от 25-а до 36-а позиция приключват участието си в Шампионската лига, без да получават право на трансфер към Лига Европа или Лигата на конференциите.

Шампионът Пари Сен Жермен изтегли жребий, който спокойно може да бъде определен като най-тежкия сред всички отбори в първа урна. Парижани ще домакинстват на Байерн Мюнхен, Аталанта, Тотнъм и Нюкасъл и ще гостуват на Барселона, Байер Леверкузен, Спортинг Лисабон и Атлетик Билбао.

Финалистът Интер ще приеме на "Джузепе Меаца" английските грандове Ливърпул и Арсенал, но ще гостува на Борусия Дортмунд и Атлетико Мадрид.

Най-успешният отбор в историята на турнира - Реал Мадрид, ще домакинства на Манчестър Сити и ще гостува на Ливърпул. На "Сантяго Бернабеу" ще дойдат още Ювентус, Олимпик Марсилия и Монако, а гостуванията на "белите" включват визити на Бенфика, Олимпиакос и дебютанта в турнира Кайрат Алмати.

Шампионът на Испания Барселона ще гостува на Челси, като това ще бъде вторият мач за каталунците срещу съперник от първа урна, освен домакинството на ПСЖ. Като говарно за тима на Ханзи Флик се очертава гостуването на Нюкасъл.

Носителят на трофея в Лигата на конференциите Челси изтегли много лек жребий. От първа урна "сините" играят с Барселона и Байерн Мюнхен, но от четвърта урна лондочани взеха два от най-желаните съперници - Пафос, на когото ще са домакини, и Карабах, на когото ще гостуват. По-триков ще бъде двубоят с шампиона на Италия Наполи, който ще бъде под Везувий.

Първенецът на Германия Байерн ще посрещне в Мюнхен Челси, Спортинг Лисабон и белгийските Брюж и Юнион Сен Жилоаз, а гостуванията на баварците ще бъдат на ПСЖ, Арсенал, ПСВ Айндховен и Пафос.

Шампионът на Англия Ливърпул ще приеме освен Реал Мадрид и другия колос от испанската столица - Атлетико. "Червените" ще имат и гостуване на Галатасарай в Истанбул, но за сметка на това ще примат на "Анфийлд" Карабах.

За подгласника на Ливърпул Арсенал предстоят мачове с Байерн Мюнхен, Интер, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао, докато за другия гранд от Северен Лондон - Тотнъм, предстоят домакинство на Борусия Дортмунд, гостуване на ПСЖ и гостуване норвежкия дебютант Будьо/Глимт. Тотнъм и Будьо играха в полуфиналите на Лига Европа през миналата година, като впоследствие "шпорите" спечелиха и турнира.

Наполи ще срещне два английски отбора в лицето Челси и Манчестър Сити, два португалски в лицето на Бенфика и Спортинг, нидерландския шампион ПСВ Айндховен, както и Айнтрахт Франкфурт, Карабах и Копенхаген.

Новакът Кайрат Алмати пък ще осъществи най-далечното гостуване в историята на Шампионската лига. Казахстанският тим се падна да гостуват на Спортинг Лисабон, като по въздух разстоянието между Лисабон и Алмати е близо 7000 километра. В Алмати пък ще гостуват, освен Реал Мадрид, още Брюж, Олимпиакос и Пафос.

Жребият за основната фаза на Шампионска лига:

Първа урна:

Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (д), Пари Сен Жермен (г), Клуб Брюж (д), Арсенал (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Пафос (г)

Челси (Англия) - Барселона (д), Байерн Мюнхен (г), Бенфика (д), Аталанта (г), Аякс (д), Наполи (г), Пафос (д), Карабах (г)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Ювентус (д), Бенфика (г), Олимпик Марсилия (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)

Интер (Италия) - Ливърпул (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Атлетико Мадрид (г), Славия Прага (д), Аякс (г), Кайрат Алмати (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)

Борусия Дортмунд (Германия) - Интер (д), Манчестър Сити (г), Виляреал (д), Ювентус (г), Будьо/Глимт (д), Тотнъм Хотспър (г), Атлетик Билбао (д), ФК Копенхаген (г)

Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (д), Интер (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпик Марсилия (г), Карабах (д), Галатасарай (г)

Барселона (Испания) - Пари Сен Жермен (д), Челси (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Клуб Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), ФК Копенхаген (д), Нюкасъл Юнайтед (г)

Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн Мюнхен (д), Барселона (г), Аталанта (д), Байер Левекузен (г), Тотнъм Хотспър (д), Спортинг Лисабон (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Атлетик Билбао (г)

Манчестър Сити (Англия) - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Будьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Монако (г)

Втора урна:

Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (д), Манчестър Сити (г), Виляреал (д), Бенфика (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпиакос (г), Нюкасъл Юнайтед (д), ФК Копенхаген (г)

Арсенал (Англия) - Байерн Мюнхен (д), Интер (г), Атлетико Мадрид(д), Клуб Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), Кайрат Алмати (д), Атлетик Билбао (г)

Аталанта (Италия) - Челси (д), Пари Сен Жермен (г), Клуб Брюж (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Славия Прага (д), Олимпик Марсилия (г), Атлетик Билбао (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)

Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (д), Челси (г), Байер Леверкузен (д), Ювентус (г), Наполи (д), Аякс (г), Карабах (д), Нюкасъл Юнайтед (г)

Клуб Брюж (Белгия) - Барселона (д), Байерн Мюнхен (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Олимпик Марсилия (д), Спортинг Лисабон (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (д), Барселона (г), Аталанта (д), Атлетико Мадрид (г), Тотнъм Хотспър (д), Наполи (г), Галатасарай (д), Карабах (г)

Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Бенфика (д), Виляреал (г), Спортинг Лисабон (д), Будьо/Глимт (г), Пафос (д), Монако (г)

Атлетико Мадрид (Испания) - Интер (д), Ливърпул (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Арсенал (г), Будьо/Глимт (д), ПСВ Айндховен (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Галатасарай (г)

Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (д), Борусия Дортмунд (г), Ювентус (д), Байер Леверкузен (г), Аякс (д), Тотнъм Хотспър (г), Копенхаген (д), Пафос (г)

Трета урна:

Олимпик Марсилия (Франция) - Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Аталанта (д), Клуб Брюж (г), Аякс (д), Спортинг Лисабон (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)

Тотнъм Хотспър (Англия) - Борусия Дортмунд (д), Пари Сен Жермен (г), Виляреал (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Славия Прага (д), Будьо/Глимт (г), ФК Копенхаген (д), Монако (г)

Будьо/Глимт (Норвегия) - Манчестър Сити (д), Борусия Дортмунд (г), Ювентус (д), Атлетико Мадрид (г), Тотнъм Хотспър (д), Славия Прага (г), Монако (д), Галатасарай (г)

Спортинг Лисабон (Португалия) - Пари Сен Жермен (д), Байерн Мюнхен (г), Клуб Брюж (д), Ювентус (г), Олимпик Марсилия (д), Наполи (г), Кайрат Алмати (д), Атлетик Билбао (г)

Олимпиакос (Гърция) - Реал Мадрид (д), Барселона (г), Байер Леверкузен (д), Арсенал (г), ПСВ Айндховен (д), Аякс (г), Пафос (д), Кайрат Алмати (г)

Аякс (Нидерландия) - Интер (д), Челси (г), Бенфика (д), Виляреал (г), Олимпиакос (д), Олимпик Марсилия (г), Галатасарай (д), Карабах (г)

Славия Прага (Чехия) - Барселона (д), Интер (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Будьо/Глимт (д), Тотнъм Хотспър (г), Атлетик Билбао (д), Пафос (г)

ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (д), Ливърпул (г), Атлетико Мадрид (д), Байер Леверкузен (г), Наполи (д), Олимпиакос (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Нюкасъл Юнайтед (г)

Наполи (Италия) - Челси (д), Манчестър Сити (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Бенфика (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Карабах (д), ФК Копенхаген (г)

Четвърта урна:

Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Спортинг Лисабон (д), Славия Прага (г), Карабах (д), Нюкасъл Юнайтед (г)

Карабах (Азербайджан) - Челси (д), Ливърпул (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Бенфика (г), Аякс (д), Наполи (г), ФК Копенхаген (д), Атлетик Билбао (г)

Монако (Франция) - Манчестър Сити (д), Реал Мадрид (г), Ювентус (д), Клуб Брюж (г), Тотнъм Хотспър (д), Будьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Пафос (г)

Галатасарай (Турция) - Ливърпул (д), Манчестър Сити (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Будьо/Глимт (д), Аякс (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Монако (г)

Нюкасъл Юнайтед (Англия) - Барселона (д), Пари Сен Жермен (г), Бенфика (д), Байер Леверкузен (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпик Марсилия (г), Атлетик Билбао (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)

Роял Юнион Сен-Жилоа (Белгия) - Интер (д), Байерн Мюнхен (г), Аталанта (д), Атлетико Мадрид (г), Олимпик Марсилия (д), ПСВ Айндховен (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Галатасарай (г)

Пафос (Кипър) - Байерн Мюнхен (д), Челси (г), Виляреал (д), Ювентус (г), Славия Прага (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)

ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (д), Барселона (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Тотнъм Хотспър (г), Кайрат Алмати (д), Карабах (г)

Кайрат Алмати (Казахстан) - Реал Мадрид (д), Интер (г), Клуб Брюж (д), Арсенал (г), Олимпиакос (д), Спортинг Лисабон (г), Пафос (д), ФК Копенхаген (г)

Кога ще се играят мачовете от основната фаза?

Първи кръг: 16-18 септември

Втори кръг: 30 септември - 1 октомври

Трети кръг: 21-22 октомври

Четвърти кръг: 4-5 ноември

Пети кръг: 25-26 ноември

Шести кръг: 9-10 декември

Седми кръг: 20-21 януари

Осми кръг: 28 януари

Кога са двубоите от елиминационната фаза?

Плейофи: 17/18 и 24/25 февруари 2026 г.

Осминафинали: 10/11 и 17/18 март 2026 г.

Четвъртфинали: 7/8 и 14/15 април 2026 г.

Полуфинали: 28/29 април и 5/6 май 2026 г.

Финал: 30 май 2026 г. (“Пушкаш Арена”, Будапеща) / УЕФА вече обяви, че началният час ще бъде 19:00 българско време.

Базови приходи и бонуси за резултати:

Участие в основната фаза: 18,6 милиона евро

Победа в мач от лигата: 2,1 милиона евро

Равенство: 700 000 евро

Първо място в общото класиране: 9,9 милиона евро

Премии за елиминационните кръгове:

Осминафинали: 11 милиона евро

Четвъртфинали: 12,5 милиона евро

Полуфинали: 15 милиона евро

Финалист: 18,5 милиона евро

Шампион: допълнителни 6,5 милиона евро

Освен наградните фондове по представяне, клубовете ще получават и дял от приходите от телевизионните права, които за новия сезон възлизат на 853 милиона евро за разпределяне между участниците.

Разпределение на отборите по урни:

Първа урна: Пари Сен Жермен (Франция), Ливърпул (Англия), Барселона (Испания), Манчестър Сити (Англия), Реал Мадрид (Испания), Байерн Мюнхен (Германия), Борусия Дортмунд (Германия), Интер (Италия), Челси (Англия)

Втора урна: Арсенал (Англия), Байер Леверкузен (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Аталанта (Италия), Виляреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Клуб Брюж (Белгия), Бенфика (Португалия)

Трета урна: Тотнъм Хотспър (Англия), ПСВ Айндховен (Нидерландия), Наполи (Италия), Аякс (Нидерландия), Спортинг Лисабон (Португалия), Олимпиакос (Гърция), Будьо/Глимт (Норвегия), Славия Прага (Чехия), Олимпик Марсилия (Франция)

Четвърта урна: ФК Копенхаген (Дания), Кайрат Алмати (Казахстан), Нюкасъл Юнайтед (Англия), Пафос (Кипър), Атлетик Билбао (Испания), Карабах (Азербайджан), Роял Юнион Сен-Жилоа (Белгия), Монако (Франция), Галатасарай (Турция)

