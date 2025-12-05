Мегастроеж в България: Ремонтираме "Ербъс" и "Боинг"

Пиксабей

Мащабна инвестиция е напът да се реализира на Летище Пловдив, научи Plovdiv Daily. Българската компания „Алко Авио Сървис“ ЕООД възнамерява да изгради предприятие за техническо обслужване и ремонт на самолети Airbus и Boeing в района на аеропорта. Това става ясно от подадено преди дни инвестиционно предложение в РИОСВ – Пловдив.

Базата ще бъде построена в с. Крумово, местността Капсида, в непосредствена близост до летището.

За проекта си компанията е подала в Българската агенция за инвестиции (БАИ) заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас „А“.

Проектът включва изграждане на хангарен комплекс с четири високотехнологични продуктови линии за базово техническо обслужване на тясно-корпусни въздухоплавателни средства тип А320/21 и B737 – над 20 000 кв. м, както и 5000 кв. м складови площи за съхранение на резервни части и консумативи за въздухоплавателни средства.

Планирана е и сграда с площ 5000 кв. м за обща администрация и учебен център, а също и модерен паркинг от отворен тип за обслужване на нуждите на техническия комплекс.

Летище Пловдив се модернизира, търси инженери

Разполагането на подобна модерна база на територията на Летище Пловдив ще го направи привлекателно за нови авиокомпании, а това от своя страна ще доведе и до разширяването на транспортните и туристически възможности на региона.

Припомняме, че преди месец директорът на летището Красимир Пешев загатна за предстоящата инвестиция на среща със студенти от Техническия университет в Пловдив. Пешев посочи, че към базите за поддръжка на самолети вече има заявен интерес от български и турски авиационни компании. По думите му до момента Летище Пловдив не е имало нужда да назначава авиационни инженери, но вече търси такива кадри. “Насочихме се към тази дейност, защото след 20 години може да няма пилоти в самолета, но задължително ще има инженери, които да поддържат техниката в изправност”, посочи директорът на летището.

Концесия в кратки срокове

Преди дни пък министърът на траспорта и съобщенията Гроздан Караджов потвърди, че Летище Пловдив ще бъде отдадено на концесия в началото на 2026 г. По думите му, аеропортът има нужда от модернизация и значителни инвестиции в нови услуги и повече капацитет.

Бюджетът не може да осигури тези ресурси, но чрез концесия те могат да бъдат привлечени целенасочено и бързо. Надяваме се да има интерес от инвеститори, така че летището да се развие както като пътническо, така и за карго полети, коментира министърът по време на дискусия в Пловдив.

Припомняме, че през юни тази година италиански компании заявиха интерес към концесията. По-рано, през март, пък Караджов каза, че процедурата може да започне през втората половина на тази година или в началото на следващата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!