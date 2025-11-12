Меги Дерм: Оцелях и този път

Кадър ФБ

"БОГ МЕ ОБИЧА!

Оцелях и този път! Отрязоха ми половината черен дроб, но с времето ще се възстанови.

Благодаря ви за положителната енергия и пожеланията за изцеление", пише Меги Дерм от клиника в Германия.

Миглена Дерменджиева Меги Дерм, която стана известна с участието си в "Сървайвър" преди години е преминала поредна операция в Германия.

Преди няколко месеца тя съобщи:

"В живота всичко е преходно, и радост, и болка…

И това премеждие мина.

Доктора беше сега при мен и ми съобщи, че операцията е минала като по учебник, тумора на пара щитовидната жлеза е бил добре видим и са го отстранили без да засегнат щитовидната жлеза. В България щяха да ми клъцнат и щитовидната жлеза за по-лесно, защото тази операция е много прецизна и рискова.

Не напразно държах да бъда оперирана тук в Германия и точно в тази болница. Д-р Лъошен е най-добрия в тази сфера.", обясни през пролетта тя.

Тогава Меги Дерм реши да покаже какви са условията в болницата:

"Много по-добре съм. Трябва да похваля болницата. Супер специалисти. Вижте и менюто, от което избираме храната. Има голямо разнообразие, вкусотии, риба, пиле, вурстчета, веган...всичко. Като в ресторант е и ти го носят. Ето ми го обяда като в ресторант. Поднесоха ми го с метален капак. Сервираха ми го на масичката. Казаха "Заповядайте", като в 5 звезден ресторант. Ето ми го телевизора, телефона, слънчево е. Много съм доволна

