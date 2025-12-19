Меглена Кунева: Опасявам се как ще оправят хората с еврото в малките населени места

Редактор: Недко Петров

Меглена Кунева смята, че всички трябва да си помагаме в първите седмици и месеци с еврото. Бившият еврокомисар изрази безпокойство, че не знае как ще се оправят хората най-вече в малките населени места.

Опасявам се от това, че там може да има измами. Опасявам се, че може да има, ако щете фалшиви банкноти. Опасявам се, че може възрастни хора да не знаят как да боравят с тази валута. Това са съвсем нормални човешки опасения, призна Кунева.

Виждала съм хора, включително и в страни, които скоро бяха приели еврото, бях поканена, за да отпразнуваме това събитие заедно. Виждала съм репортажи, които сега някак си наслагайки ги, привеждайки ги към българската практика, това ме притеснява, продължи тя.

Мисля, че трябва да имаме повече чувствителност. Хората, които са в магазините, хората, които предоставят публични услуги, трябва да бъдат страшно търпеливи. Трябва да могат да обяснят на един 90-годишен човек, трябва да могат да обяснят за какво става дума и как да се ограничават. Разбира се, не е нещо непреодолимо, но мисля, че трябва да има повече съпричастности, категоричен бе по бТВ бившият министър по европейските въпроси.

