Меглена Плугчиева: Икономиката ни е твърде обвързана с Германия, а тя е три години в рецесия

кадър БНТ

Преди да бъде обявен първият бюджет на България в евро, трябва да се види доколко е успешен бюджетът за 2025-та, какви политики успя да задвижи и какво предстои за 2026 г. Оценката на преобладаващата част от икономистите и финансистите е тревожна. Те отбелязват, че бюджетът за 2025-та не се изпълнява, че разходната му част е преизпълнена, докато приходната не се изпълнява към момента. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Меглена Плугчиева, политик и дипломат.

"Не може да се раздуват непрекъснато разходите, особено за заплати и то в администрацията. Населението на България сме се свили на 6 милиона и половина, а в същото време обратно пропорционално расте държавната администрация и не само в държавни предприятия. Вземат се кредити, за да се плащат заплати. Всичко това говори, че има нужда от необходимите и структурни, и други реформи, които трябва да бъдат направени, и с което явно закъсня това правителство."

Плугчиева подчерта, че бюджетът за 2026 година до вчера е трябвало да бъде изпратен в Европейската комисия за консултации и съгласуване. "Нямам информация дали е изпратен, защото иначе това е лош знак за финансовата стабилност на страната", подчерта тя.

Меглена Плугчиева отбеляза, че икономическата ситуация в страната ни не е добра, което значи, че икономиката ни има сериозни затруднения.

"Може би едно от основните затруднения пред българската икономика е, че сме скачени съдове с европейската. Нашият търговски стокообмен е над 65% с ЕС. Най-тясно сме свързани с германската икономика, която пета година е в застой, трета година е в рецесия. И затова трябва да се постави въпросът на правителството, на управляващите и конкретно на министъра на икономиката, какво се направи за икономиката на България, а именно за тези фирми, които досега бяха поддоставчици на автомобилната промишленост на Германия, които сега трябва да спрат работа, да освободят и много персонал, какво се прави за тях, за да се осигури работа, да се осигури възможност те да продължат гъвкаво да работят", коментира Плугчиева.

