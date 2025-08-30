Меглена Плугчиева: В ЕС икономиката буксува, задлъжнялостта расте

кадър: Bulgaria ON AIR

Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. Кабинетът предложи за назначение и 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

"Оценката, която чувам от вътрешния министър за главния секретар, е положителна. Става дума за професионалист, което дава надежда, че наистина е взето правилно решение", коментира дипломатът и бивш вицепремиер по европейските фондове Меглена Плугчиева в предаването "Денят ON AIR".

По отношение на посланиците, тя заяви, че закъснението от две години е много голямо.

"Забавянето на изпращането на нови посланици в чужбина, когато други са се вече прибрали, създава лошо впечатление. Нанася имиджови вреди на страната ни. Това веднага буди въпроси. Трудно може да се обясни на нашите партньори, страните, в които нямаме действащи посланици, че не е насочено към съответната страна", смята Плугчиева."Прави впечатление, че в ключова държава, наш стратегически партньор, вече няколко месеца нямаме действащ посланик. Важно е България да има посланик в САЩ при тази динамика на геополитически дискусии. Очаква се в следващите дни този пъзел от посланици да бъде решен", изтъкна дипломатът.

"Като че ли има надскачане междуличностно кой е осигурил контакта с "Райнметал". Това не допринася за повишаване на авторитета, на която и да е институция или партия у нас. "Райнметал" е военен концерн и отново се прави се създава трайното усещане, че ние задължително трябва да минем на военни релси, че това е нашето бъдеще. От всички анализи, които чета, се смята, че това е залитане и неправилна линия - да се смята, че само с инвестиране във военнопромишления комплекс ще се възстанови икономическата мощ на една страна", анализира Плугчиева пред Bulgaria ON AIR.

В ЕС икономиката буксува, задлъжнялостта расте и ние, "като скачени съдове с Европа, скоро ще усетим това", на мнение е гостът.

"Затварянето на големите автомобилни концерни в Германия, съкращаване на работна сила, намаляването на производството, ще се отрази и на нашата икономика. В тези сектори трябва да се инвестира", настоя дипломатът.

"Като се имат предвид последните срещи на американския президент и усилията, които той полага, за да се търси мирно решение на конфликта в Украйна, като че ли от страна на Европа на думи се подкрепя, но действията с в посока на поддържане на конфликта. Европейският бизнес ще бъде и е сериозно засегнат от 15-процентните мита на всички стоки, които ще бъдат за износ на САЩ. Европейският бизнес реагира", подчерта Плугчиева.

По думите ѝ, ако политиците не са анализирали всичко случващо се, нищо добро не ни чака през есента.

