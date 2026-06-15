Мехмед Мехмед е новият кмет на варненското село Гроздьово

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Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, Варненска област, обяви с решение Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ. Той е получил 500 действителни гласове на проведените вчера частични местни избори в селото.

В Гроздьово имаше четирима кандидати за кметския пост. Трима от тях бяха номинирани от политически партии и коалиции. Мехмед Мехмед се яви като независим, издигнат от инициативен комитет, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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