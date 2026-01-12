Мекицата край Рилския манастир от 1 лев стана 1 евро

Кадър Youtube, илюстративен

Мекицата, която се продава в пекарна до Самоковската порта на Рилския манастир, е поскъпнала от 1 лев преди Нова година на 1 евро след 3 януари.

За това разказват посетители на Светата обител по време на празниците.

От НАП поясняват, че при тях не е получаван сигнал за новата цена в евро на тестения деликатес, предпочитан от стотици посетители всеки ден, предаде БНР.

Особено през лятото пред пекарната при Самоковската порта постоянно се образува опашка от хора, които чакат за хляб, закуски и най-вече за мекици. По празниците обаче се оказало, че мекицата там вече струва 1 евро. Това се случва без да е обявено поскъпване на брашното, водата, електроенергията и други разходи.

Ана Митова от пресцентъра на НАП увери, че при потвърждение на информацията ще бъде разпоредена проверка.

В Кюстендил се обсъжда и цената на дневната ски карта за пистите в Осоговската планина. До 31 декември за един ден се е плащало 30 лева, а от Нова година - 30 евро. От екипа на центъра уточниха, че актуалната цена е 20 евро.

"Все още двете писти в планината не са пуснати в максимален капацитет - когато това стане, да заработят и двете, възможно е да има и покачване", добавя служител на ски базата.

