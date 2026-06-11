Мексиканец вкара първия гол на Мондиала

Стопкадър БНТ 3

Отборът на Мексико води с 1:0 на Южна Африка през първото полувреме на откриващия двубой на 23-тото световно първенство. Хулиан Киньонес беше точен в деветата минута.

Мачът е на легендарния “Ацтека” е от група “А”, в която са още тимовете на Южна Корея и Чехия, които се срещат по-късно през идната нощ.

Домакините стигнаха до първата добра възможност още в петата минута, като Раул Хименес стреля опасно, но вратарят спаси.

След още само четири минути обаче - при втория си шанс - мексиканците поведоха. В случая Ситоле сгреши при изнасянето на африканците и Киньонес завърши с точен удар за 1:0, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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