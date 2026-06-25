Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

кадър: БНТ

Мексико завърши по перфектен начин участието си в група "А" на Световното първенство, записвайки трета поредна победа на сметката си от началото на турнира. Домакините попариха надеждите на Чехия за продължаване към елиминацийте, побеждавайки ги с класическото 3:0 на "Ацтека". Матео Чавес откри резултата в 55-ата минута, а Хулиан Киньонес удвои в 61-вата. Третият гол бе дело на Алваро Фидалго в 94-тата минута. Така Мексико спечели безапелационно групата си и отива на 1/16-финал, а Чехия отпада безславно от надпреварата. Мачът ще се запомни и с това, че Гийермо Очоа записа исторически рекорд, превръщайки се в първия вратар в историята на футбола, който участва на 6 различни световни първенства, след като се появи в игра през второто полувреме.

В състава на Чехия селекционерът Иван Хашек направи голяма изненада и остави голмайстора Патрик Шик на резервната скамейка, предаде Sportal.bg. Вместо него започна Адам Хложек, който водеше атаката, а зад гърба му действаха офанзивните полузащитници Павел Шулц и Денис Вишински. Вътрешната халфова линия на чехите се контролираше от двойката дефанзивни полузащитници Лукаш Черв и Михал Садилек, докато по двата фланга като халф-бекове оперираха Владимир Цоуфал отдясно и Давид Доудера отляво.

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире също направи някои ротации. В полузащитата на домакините голямата новина бе включването на 17-годишния тийнейджър Гилберто Мора, който си партнираше с опитния Едсон Алварес и Луис Ромо. В предна линия мексиканците атакуваха с трио, в което на върха бе таранът Гилермо Мартинес, подпомаган по крилата от Роберто Алварадо и Хулиан Киньонес.

Чехия имаше първото положение в мача. В 8-ата минута Вишински се озова на стрелкова позиция в наказателното поле и отправи удар по земя, който мина опасно близо до лявата греда.

В 11-ата минута мексиканците имаха претенции за дузпа. Гийермо Мартинес се строполи в наказателното поле след съприкосновение със защитник, но реферът въобще не реагира на претенциите му.

Вишински имаше нов шанс да обстрелва вратата на съперника в 14-ата минута, но отново бе неточен.

След вихреното начало, последваха около двадесет минути, в които на терена не се случи нищо запомнящо се.

В 36-ата минута Израел Рейес направи нещо интересно, опитвайки задна ножица, но ударът му бе встрани от целта.

Две минути по-късно и Матей Коварж трябваше да прави първото си важно спасяване в мача след шут от малък ъгъл на Хорхе Санчес.

След това добра възможност се откри и пред Роберто Алварадо, чийто изстрел обаче бе крайно разочароващ и далеч от целта.

В 44-тата минута Дудера реши да опита късмета си от далечна дистанция, но и неговият удар не бе точен.

Втората част започна отново с шанс за Чехия. В 46-ата минута Лукас Черв опита изстрел, който обаче бе отразен от вратаря Анхел Ранхел.

Мексико обаче нанесе своя удар в 55-ата минута. Луис Ромо се измъкна между трима играчи на съперника в центъра на терена и подаде за Матео Чавес, който напредна на скорост и отбеляза за 0:1.

В 61-вата минута домакините удвоиха преднината си. Отново Чавес бе изведен в наказателното поле, този път Матей Коварж излезе да го блокира, но се стигна до карамбол, защитник на Чехия не се намеси добре пред вратата и изрита топката в гърба на вратаря си, а притичалият Хулиан Киньонес протегна крак, за да отбележи за 0:2.

Комфортната преднина позволи на Хавиер Агире да направи любопитна смяна, пускайки в игра ветерана Гийермо Очоа, който стана първия вратар в историята на футбола, който участва на 6 различни световни първенства.

В добавеното време "ацтеките" довършиха съперника си с трети гол. Сантиаго Хименес бе изведен в наказателното поле, ударът му бе блокиран от Коварж, но топката попадна в Алваро Фидалго, който я прати в опразнената врата за крайното 0:3.

Така Мексико завършва на 1-вото място в групата с 9 спечелени точки. Чехия пък остава на последната 4-та позиция с 1 точка и отпада от турнира.

Редактор "Екип на Петел",

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