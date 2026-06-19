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Мексико се класира за следващата фаза на Световното след минимален успех над Република Корея

19.06.2026 / 07:21 0

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Мексико - един от трите съорганизатора на световното първенство по футбол, се класира за елиминационната фаза на турнира след минимална победа с 1:0 над Република Корея.

Успехът е втори пореден за играчите на Хавиер Агире и с него те си гарантираха първото място в група "А". След два кръга домакините водят с 6 точки, пред Република Корея с 3 и Чехия и Република Южна Африка с по 1 точка.

На стадион "Акрон" в Сапопан  единственото попадение падна в 50-ата минута, когато точен бе Луис Ромо. Халфът на Чивас Гуадалахара използва грешка на южнокрейския страж Ким Сеун-Гю, за да вкара победния гол.

В края на мача корейците потърсиха изравнителния гол, но стражът на домакините Раул Ранхел се справи с всички опасности пред вратата си.

В последния кръг от груповата фаза Мексико играе с Чехия, докато Република Корея ще срещне Република Южна Африка, посочва БТА. За 1/16-финалите се класират първите два отбора от групата, а третият ще трябва да изчака развитието на останалите групи.

Резултати и класиране в група "А" на световното първенство по футбол:

Чехия - ЮАР - 1:1

Мексико - Република Корея - 1:0

Временно класиране:

1. Мексико                 2  2  0  0  3:0  6 точки
2. Република Корея    2  1  0  1  2:2  3 
3. Чехия                      2  0  1  1  2:3  1
4. ЮАР                        2  0  1  1  1:3  1

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