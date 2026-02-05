Мелания Тръмп: Водя преговори с екипа на Путин за връщането на украински деца

кадър YouTube

Мелания Тръмп потвърди, че поддържа пряка комуникация с екипа на руския президент Владимир Путин, като полага усилия за завръщането на повече украински деца от Русия, пише Independent.

Информацията идва на фона на продължаващата международна загриженост относно хилядите деца, за които се твърди, че са отвлечени след пълномащабната инвазия през 2022 г.

В разговор с репортери в Белия дом тя заяви: „Работя по въпроса и сме в процес. Надявам се да постигнем успех много скоро.“ Подробности около естеството на тези разговори обаче не бяха разкрити.

Говорител на Източно крило на Белия дом потвърди, че тези линии на комуникация се поддържат, откакто Мелания Тръмп е написала писмо до Путин, което е било предадено лично от съпруга ѝ Доналд Тръмп през август миналата година. В него е поставен точно въпросът за отвлечените украински деца.

От началото на застъпническа дейност на първата дама до момента общо 15 деца са успешно върнати в Украйна, включително седем през декември.

Украйна твърди, че от началото на войната Русия е отвлякла най-малко 19 000 деца, като ги е транспортирала от до Русия или до окупираните от Русия територии.

Кремъл обаче отрича тези твърдения. Позицията е, че предприетите действия имат за цел да гарантират безопасността на децата по време на конфликта, предаде Нова тв.

