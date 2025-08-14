Мелания Тръмп заплаши да съди Хънтър Байдън за над 1 млрд. долара

кадър: Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заплаши да съди Хънтър Байдън за над 1 милиард долара, след като той заяви, че е била запозната със съпруга си от осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Адвокатите ѝ, които действат от нейно име, определиха твърдението като „невярно, злепоставящо, клеветническо и подстрекателно“. Синът на бившия президент Джо Байдън, направи коментара в интервю по-рано този месец, в което остро критикува миналите връзки на Доналд Тръмп с Епстийн. Президентът е бил в приятелски отношения с финансиста, но твърди, че са се скарали през 2000 г., след като Епстийн отнел служители от спа центъра на неговия голф клуб във Флорида.

В писмо до адвокат на Хънтър Байдън, първата дама настоява той да оттегли думите си и да се извини, защото в противен случай ще последва съдебен иск за „над 1 милиард долара обезщетение“. В него се казва, че Мелания е претърпяла „огромни финансови и репутационни щети“ заради твърдението. Писмото обвинява Байдън и в „дългогодишна практика да използва имената на други хора“ за лична изгода.

В интервю с режисьора Андрю Калахан, Байдън твърди, че неиздадени документи, свързани с Епстийн, ще „замесят“ Доналд Тръмп, и казва: „Той запозна Мелания с Тръмп – връзките са толкова дълбоки и широки“. Част от твърдението е приписано на журналиста Майкъл Уолф, автор на критична биография за американския държавен глава.

Няма доказателства, че Мелания и Доналд Тръмп са били запознати от Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процес, предаде БГНЕС.

