Меле между два тира блокира движението към Варна по "Хемус"

снимка: Фейсбук, Диана Русинова

За възникнал тежък пътен инцидент на АМ "Хемус" с участието на два тежкотоварни автомобила съобщава във фейсбук профила си пътният експерт Диана Русинова. По първоначални данни става дума за инцидент възникнал на км 16 в посока Варна, посочва Русинова.



Двата камиона са преобърнати. Движението се осъществява само в едната лента и се регулира от полицията, допълва пътният експерт.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че заради пътнотранспортното произшествие трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

Към момента няма официална информация за пострадали.

