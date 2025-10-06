реклама

Меле на магистрала "Тракия" рано сутрин

06.10.2025 / 11:50 0

Кадър Фб

Две коли са катастрофирали понеделник сутринта на АМ "Тракия" в посока София. 

Инцидентът е станал на 46-ти километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятната причина за сблъсъка е несъобразена скорост и дистанция и мократа настилка, пише Блиц.

В момента движението се осъществява само в активна лента и се регулира от Пътна полиция. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от АПИ.

Няма данни за пострадали в ПТП-то

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама