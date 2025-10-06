Меле на магистрала "Тракия" рано сутрин

Кадър Фб

Две коли са катастрофирали понеделник сутринта на АМ "Тракия" в посока София.

Инцидентът е станал на 46-ти километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово. Най-вероятната причина за сблъсъка е несъобразена скорост и дистанция и мократа настилка, пише Блиц.

В момента движението се осъществява само в активна лента и се регулира от Пътна полиция.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от АПИ.

Няма данни за пострадали в ПТП-то

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!