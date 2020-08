Меле в самолет: Пиян пътник отказа да носи маска

снимка pixabay

Страхът от заразяване с коронавирус и недоволството към тези, които не спазват мерки за сигурност, понякога избива в крайности, предаде actualno.com.

Пасажерите на пътнически полет от Амстердам до Ибиса се сбиха с мъж, който отказа да носи маска в самолета.

На разпространеното в социалните мрежи видео се вижда ббаталната сцена, в която няколко от пътниците се опитват да ударят гол до кръста мъж. Други се опитват да спрат конфликта.

Според споделеното в мрежите - мъжът е бил пиян и категорично отказал да си сложи маска, която е задължителна в самолетите.

Видеото завършва с граждански арест на мъжа, който е притиснат на пода. В последствие става ясно, че самолетът е пристигнал благополучно до крайната си дестинация.

От авиокомпанията, извършила полета - KLM, заявиха, че след кацането им на летището на испанския остров, двама от замесените в боя са били арестувани от полицейските власти и отведени в местния участък за изясняване на ситуацията.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9