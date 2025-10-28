"Мелиса" вече е най-силната стихия на планетата за тази година

Пиксабей

Най-мощната буря в света за тази година - „Мелиса“, се движи на североизток през Карибско море и приближава Ямайка. Очаква се ураганът да доведе до условия, застрашаващи живота на хората, когато окото на бурята достигне островната държава.

Стихията вече стана причина за три смъртни случая в Ямайка и четири в Хаити и Доминиканската република. Експертите смятат, че тя може да се превърне в най-силния ураган, който някога е удрял Ямайка, с ветрове със скорост от 290 км/ч.

В понеделник Националният център за ураганите в САЩ повиши категорията на "Мелиса" до най-високата, пета степен. Предупреждения са в сила и за Куба и югоизточната част на Бахамските острови, предаде Нова телевизия.

