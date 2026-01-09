реклама

Мелони: Дойде времето ЕС да говори с Русия

09.01.2026 / 16:52 1

Кадър Youtube

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е дошло времето ЕС да възобнови диалога на високо равнище с Русия, като призова за създаването на европейски „специален пратеник“, който да позволи на континента да говори с един глас.

„Ако Европа реши да участва в текущата фаза на преговорите, като разговаря само с една от страните, се опасявам, че в крайна сметка нейният положителен принос ще бъде ограничен“, заяви Мелони по време на пресконференцията си в началото на годината.

„Въпросът е кой трябва да го направи. Защото ако допуснем грешката да решим, от една страна, да възстановим комуникацията с Русия, а от друга, да действаме разпръснато, ще направим услуга на (Владимир) Путин, а това е последното нещо, което искам“, добави Мелони, ревностен поддръжник на Киев в борбата му срещу Русия.

Според нея „специален пратеник на Европа по украинския въпрос“ би ни позволил да синтезираме и да говорим с един глас, защото „от началото на преговорите се чуват много гласове и съществуват много формати“.

На въпроса за възможността Русия да се реинтегрира в Г-7, тя отговори, че в момента е „абсолютно преждевременно“ да се говори за това, макар че това е тема, която може да бъде обсъдена „когато и ако има“ мир, посочва БГНЕС.

