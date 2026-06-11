Мелони: ЕС трябва да излъчи единен представител за преговори с Русия за край на войната

Кадър Ютуб

Европейските съюзници на Украйна трябва да излъчат единен представител за преговори с Русия за прекратяване на войната. За това призова италианският министър-председател Джорджа Мелони в обръщение към парламента днес, съобщи Ройтерс, предаде Евроком.

Коментарът ѝ идва дни след като лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. В рамките на неофициалния съюз „Европейска тройка“ те подкрепиха предложението на Киев за директни разговори с Москва за постигане на примирие.

Според Мелони нито една ограничена група държави няма „легитимност да говори“ от името на целия Европейски съюз. Тя подчерта, че Европа трябва да установи контакт с Москва, но чрез „авторитетна фигура, която да получи доверието и мандата на всички държави членки“.

Идеята за единен преговарящ от името на ЕС не е нова и се обсъжда в Брюксел от началото на годината. Самата Мелони и преди е заявявала, че укрепването на преговорната позиция на Украйна е от първостепенно значение.

Италианският премиер добави, че усилията за мир изискват и по-силна координация между Европа и САЩ, като определи това като „невинаги лесно, но необходимо предизвикателство“.

В речта си преди срещата на върха на ЕС и срещата на лидерите на Г-7 Мелони засегна и темата за Иран. Тя заяви, че Съюзът трябва да е готов да наложи нови санкции на Техеран, ако той не съдейства за прекратяване на кризата в Близкия изток.

Мелони определи като „недопустими“ и „недостойни“ неотдавнашни коментари на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир по адрес на Италия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!