Мелони: Кадрите от Сеута са шокиращи, бъдещето на Европа е заложено на карта

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Италианският премиер Джорджа Мелони определи кадрите от мигрантската криза в испанския анклав Сеута като „шокиращи“ и призова за спешно европейско решение на проблема с нелегалната имиграция. В публикация в социалната мрежа X тя коментира видео, показващо масово преминаване на границата, и заяви, че е време Европейският съюз да действа решително.

Според Мелони въпросът не е само в солидарността между държавите членки, а в цялостния подход към проблема, посочва Евроком. Тя подчерта необходимостта от защита на външните граници на ЕС, борба с трафикантите на хора и гарантиране на „правото да не се налага да емигрираш“. „Бъдещето на нашия континент е заложено на карта“, заключи италианският премиер в своята позиция.

Изявлението ѝ идва на фона на безпрецедентен мигрантски натиск в Сеута, където през последните дни десетки хиляди души влязоха от Мароко. Кризата предизвика хаос в испанския анклав и доведе до остри реакции на местно ниво, като испанският премиер Педро Санчес беше посрещнат на нож по време на посещението си там.

Напрежението бързо ескалира и на европейско ниво. В края на юли Италия заплаши Испания с възстановяване на границите, обвинявайки Мадрид, че не охранява ефективно външните граници на съюза. От своя страна испанското правителство реагира остро на критиките от някои европейски партньори и ги обвини в „егоизъм“.

Позицията на Джорджа Мелони по темата за миграцията е последователна. Още през 2025 г. в разговор с лидера на германския Християндемократически съюз Фридрих Мерц тя определи справянето с нелегалната имиграция като общо предизвикателство за Италия и Германия, които са сред най-засегнатите от мигрантските потоци страни.

Кризата в Сеута за пореден път извади на преден план дебатите за обща европейска политика в областта на убежището и миграцията. От месеци насам лидерите на ЕС обсъждат приемането на ново законодателство, което да ускори връщането на мигранти без право на престой. Самата Мелони е сред най-активните поддръжници на по-строги мерки.

Събитията в испанския анклав получиха и широк международен отзвук. Бившият американски президент Доналд Тръмп използва кризата, за да отправи предупреждение към САЩ за опасностите от неконтролираната миграция.

Междувременно хиляди мигранти остават на територията на Сеута, а хуманитарната ситуация е тежка. Реакцията на Джорджа Мелони отново поставя въпроса дали Европейският съюз ще успее да намери единно и работещо решение на един от най-сериозните проблеми пред него.

Редактор "Екип на Петел",

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