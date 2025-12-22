Мелони: Силната армия е най-ефективният инструмент срещу войната

Кадър Youtube

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони взе участие във видеоконферентен разговор с военнослужещи, участващи в международни операции, за да им пожелае весели коледни празници, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Мелони се свърза с италианските военнослужещи от Центъра за съвместно командване на силите в Рим.

Тя подчерта значението възпиращата роля на въоръжените сили. "Силата на армиите и тяхната надеждност е най-ефективният инструмент срещу войната", отбеляза италианската лидерка.

"Диалогът, дипломацията и добрите намерения със сигурност са от значение, но те трябва да бъдат поставени върху здрава основа", добави Мелони.

