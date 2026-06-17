Мелони: Трябваха ми три кафета. Мерц: И една цигара? Тя: Не, спрях ги
Кадър Ютуб
Италианският премиер Джорджа Мелони предизвика положителни реакции сред световните лидери на срещата на върха на Г-7, след като разкри, че е спряла да пуши.
49-годишната Мелони често е била обект на внимание заради своя навик.
Вчера по време на разговор, уловен от включен микрофон в кулоарите на срещата на най-развитите икономики в света, тя спомена, че ѝ се е наложило да изпие три кафета. На това германският канцлер Фридрих Мерц подхвърли: „И една цигара?“
Мелони отговори: „Не, спрях ги.“
„Използваш ли лепенки?“, попита канадският премиер
Нейното изявление беше посрещнато с одобрение от останалите лидери. Японският премиер Санае Такаичи, която също е известна като пушач, я похвали с думите: „Спряла си. Браво.“
На въпрос откога не е пушила, Мелони отговори, че е минал „един месец“.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е лекар по професия, коментира кратко: „Добре.“
Канадският премиер Марк Карни я попита: „Използваш ли лепенки?“, сочейки към собствената си ръка.
След това Фон дер Лайен попита председателя на Европейския съвет Антониу Коща дали и той някога е пушил. В разговора се включи и британският премиер Киър Стармър с въпроса: „Кога спряхте?“, на което Коща отговори, че е отказал цигарите през 2005 г.
„И това беше, никога повече не пропушихте?“, попита Стармър.
„Никога. Преди 21 години“, отговори Коща.
Мелони и преди се е шегувала по темата за пушенето. През октомври турският президент Реджеп Ердоган, известен противник на тютюнопушенето, ѝ каза: „Изглеждате страхотно. Но трябва да ви накарам да спрете да пушите.“
Тогава френският президент Еманюел Макрон се намеси с думите: „Това е невъзможно!“
„Знам, знам. Не искам да убия някого“, отвърна Мелони.
В книгата „Версията на Джорджа“, базирана на поредица от интервюта с нея, Мелони разкрива, че е пропушила отново, след като преди това не е докосвала цигара в продължение на 13 години. Тя добавя, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, сред които и тунизийският президент Каис Сайед, пише novini.bg.
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