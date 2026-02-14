Мелони избра Африка пред Мюнхенската конференция по сигурност

Кадър Youtube

Италианският премиер Джорджа Мелони избра африканската среща на Мюнхенската конференция по сигурност. Според La Repubblica това не е първият път, когато тя пропуска събитието, и този път го е направила, за да избегне сблъсък със Съединените щати на фона на общото охлаждане на трансатлантическите отношения.

„Докато водещите европейски лидери на континента обсъждат Украйна и обтегнатите отношения между САЩ и ЕС, ръководителят на италианското правителство се мести на 7000 километра от баварската среща на върха в Адис Абеба“, пише вестникът. Според вестника италианският премиер е получил покана от организаторите на германската конференция да говори веднага след германския канцлер Фридрих Мерц.

„Неучастието в германското събитие позволява на Мелони да се дистанцира от дискомфорта от последните изявления на Мерц по отношение на САЩ, който само предния ден в речта си обяви разрив между двете страни на Атлантика. Мелони, от друга страна, подчертава „единството на Запада“ при всяка възможност“, отбелязват авторите.

Коментирайки изказванията на германския канцлер от Адис Абеба, където Мелони участва в заседание на Асамблеята на Африканския съюз, изданието отбелязва, че „настоящият момент е предизвикателен за международните отношения като цяло и особено предизвикателен за отношенията между САЩ и Европа“. Тя се съгласи с твърдението на Мерц, че Европа се нуждае от повече независимост и автономност по въпросите на сигурността. „Но ние трябва да работим за по-голяма интеграция между Европа и САЩ, основана на това, което ни обединява. Но това не означава, че Европа не трябва да си върне ролята на сериозен геополитически играч“, цитира Мелони La Repubblica, предаде факти.бг.

