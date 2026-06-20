Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, съсредоточи се върху своята

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Нова словесна атака отправи президентът на САЩ Доналд Тръмп към премиера на Италия Джорджа Мелони, чийто отговор не закъсня. За опозицията това е като „разправия в детска градина“, а според доверения приятел на Тръмп – италианеца Паоло Дзамполи, посланието на президента „означава разрив“.

В третото си съобщение в социалните мрежи срещу премиера Джорджа Мелони, Тръмп пише , че тя се справя зле в Италия, популярността ѝ спада и за това „Иска отново да сме приятели. Не, благодаря!!!“

Мелони отговори, но за последен път, уверява тя, защото „шоуто“ от 24 часа насам „не е на ниво“ за двама западни лидери.

Посланието на Мелони е на английски и уточнява: „Моята популярност не те засяга. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята.“

От опозицията реагираха - Демократическата партия поиска италианската външна политика да излезе от социалните медии, от „Пет звезди“ заявиха, че „никога до сега Италия не е била така унижавана“, за „Италия вива“ случващото се е „спор в детска градина“, а не сериозна политика.

Ежедневника „Република“ реши да внесе повече яснота на казаното от Тръмп с интервю на най-близкия му приятел и представител на правителството на САЩ за глобалните партньорства - италианеца Паоло Дзамполи. Пред изданието той каза: „Днешното послание не може да бъде разбрано погрешно - това е разрив“.

Редактор "Екип на Петел",

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