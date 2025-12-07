Мелони обеща в телефонен разговор със Зеленски спешна помощ за Украйна

Кадър Youtube

Италианският премиер Джорджа Мелони разговаря в неделя по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди планираните му посещения в Лондон, Брюксел и Рим за преговори по мирния процес, съобщиха от нейния офис, предаде Ройтерс, цитирани от БНР.

Напускащият поста си в края на годината специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог заяви по-рано, че споразумението за прекратяване на войната е "наистина близо" и зависи от разрешаването само на два основни въпроса, но в същото време от Кремъл заявиха, че трябва да има радикални промени в някои от предложенията на САЩ.

Мелони потвърди солидарността на Италия с Киев след това, което тя нарече нова вълна от "безразборни" руски удари по цивилни цели, като същевременно обяви изпращането на спешни доставки в подкрепа на енергийната инфраструктура и населението на Украйна.

Генераторите, предоставени от италиански компании, ще бъдат изпратени през следващите седмици, се казва в изявлението от нейния офис.

Джорджа Мелони също така потвърди подкрепата си за текущите преговори и водените от САЩ усилия за осигуряване на "справедлив и траен мир".

Тя приветства готовността на Киев да се ангажира добросъвестно и призова Москва да покаже подобна откритост.

Очаква се Зеленски да се срещне с европейски лидери през следващите дни като част от консултациите за прекратяване на близо четиригодишния конфликт.

