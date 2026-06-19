Мелони обвини Тръмп, че говори измислици

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Премиерът на Италия Джорджа Мелони обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в лъжа, предадоха италианските медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“.

Мелони визира изказване, направено от Тръмп по-рано тази сутрин пред журналист на италианската телевизия „Ла Сетте“. Тръмп заяви, че по време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Той я съжалил и се снимал с нея. Тръмп визираше снимка, на която двамата се виждат седнали сами на диван. Тръмп добави пред „Ла Сетте“, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка.

Веднага след това Мелони, която е на срещата на ЕС в Брюксел, публикува в акаунтите си в социалните мрежи кратко видео, в което казва, че Тръмп говори измислици. Тя каза, че Италия и тя лично никога не умоляват никого за каквото и да е било. Мелони заяви, че е откровено изумена от изказванията на Тръмп, но припомни, че не е изненадана от него, тъй като той е действал така и с други съюзници. Мелони допълни, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) и спрямо враговете на Запада, съобщи БТА.

По време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони и Тръмп са провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници, които казаха, че разговорът е бил полезен.

Журналистически кадри показаха Мелони и Тръмп да разговарят още няколко пъти в Евиан, но в даден момент от един от разговорите, Мелони прави енергични и жестове към Тръмп. В друг разговор, на който присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, Коща пита Мелони и Тръмп дали двамата са отново приятели. Мелони казва, че те никога не са спирали да бъдат. Тръмп обаче казва, че е бил „изоставен“, на което Мелони през смях отвръща „Стига де, не е вярно“.

На брифинг след края на срещата на върха в Евиан италианската премиерка коментира, че според нея отношенията й с Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. Тя изрази и готовността на Италия да се включи в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток. Но точно по същото време в Рим италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че Италия няма да се включи в инициативата за закупуване на американски оръжия, които да бъдат предоставени после на Украйна, припомня Ройтерс.

В интервюто за „Ла Сетте“ днес Тръмп разкритикува остро и европейците като цяло. Той каза, че "европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата", отбелязва АНСА. После той нарича европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".

В отговор на въпрос относно възможността Украйна да се присъедини към ЕС и последиците, които това би могло да има за усилията във връзка с Владимир Путин, Тръмп заявява: „Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир“, припомня АНСА.



Изказванията на Тръмп по адрес на Мелони породиха оживени коментари в Италия.

„Сериозните и обидни думи на президента Тръмп по адрес на министър-председателя Джорджа Мелони обиждат цяла Италия. Поради тази причина реших да отменя посещението си в САЩ, планирано за 21 и 22 юни“, написа в Екс вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни. „Никой не може да обижда Италия така, както го направиха САЩ“, добави той.

„Не мога да си представя Джорджа Мелони да моли когото и да било за снимка, дори под заплаха. Мога обаче да си представя колко ѝ е струвало да пренебрегне това, което Тръмп каза преди седмици, водена от мисълта да защити интересите на Италия, Европа и Запада. И мога да си представя колко ще ѝ струва да не коментира по начина, по който заслужава този нов гаф на американския президент. Макар че „гаф“ е твърде меко определение и дори незаслужено оправдание. Това, което наранява, е, че подобни изказвания не носят полза на никого – нито на САЩ, нито на Италия, нито на съюза между тях“, заяви министърът на отбраната Гуидо Крозето.

„Изразявам пълна солидарност и дълбоко възхищение към министър-председателя Джорджа Мелони. Никой не може да си мисли, че безнаказано ще обижда Италия и нейните най-висши институции. Това е исторически урок, който не допуска изключения, включително и за САЩ. Достойнството и честта на нацията изискват уважение“, се казва в официално съобщение министъра на културата Алесандро Джули.

„Италия не заслужава да бъде толкова публично унижавана. Казвам това първо като италиански гражданин, а след това като политик. Напълно неприемливо е наш съюзник да си позволява да говори по този начин за нашите институционални лидери. Надявам се само да бъде направен сериозен анализ на случилото се“, каза бившият премиер Джузепе Конте, лидер на опозиционното „Движение 5 звезди“. „Трябва да запретнем ръкави заради нашата страна, която трябва да защитава своето достойнство, своята надеждност и своето величие“, допълни той.

„Безумните изказвания на Тръмп за Джорджа Мелони са само последният епизод от поредица атаки и обиди към европейските лидери. Не е ясно дали по собствена воля или поради некомпетентност той разрушава историческите отношения между САЩ и Европа. С неуместните си изявления той успя да постигне трудната цел да направи САЩ нежелани в целия европейски континент, нанасяйки вреда не само на Европа, но най-вече на самите САЩ“, каза Джованбатиста Фацолари, заместник-държавен секретар към италианския Министерския съвет.

„Нямам думи за коментар. Италианската индустрия винаги е подкрепяла институциите на нашата демокрация“, каза президентът на асоциацията на италианските компании Конфиндустрия Емануеле Орсини.

„Каква международна надеждност? Нашето правителство е напълно подчинено и зависимо от САЩ, до степен да става смешно. Горката Италия“, написа в Екс евродепутатката Илария Салис, която е от опозиционното движение „Съюз Зелени Левица“. Тя допълни, че не знае дали изказванията на Тръмп са верни или не, но те са прозвучали напълно правдоподобно и точно това е проблемът.

„Тръмп става все по-сюрреалистичен – сега тормози дори Джорджа Мелони, последния съюзник, който му беше останал. Надявам се италианският премиер да признае грешката си, че обвърза италианската външна политика с позициите на тази американска администрация, която причинява повече щети и от скакалци. Какво чака, за да застане решително на страната на ЕС“, заяви лидерът на центриската партия „Повече Европа“ Рикардо Маджи.

„Шегата на Тръмп е нелепа и срамна. Дори не изглежда правдоподобно, познавайки характера на премиера Мелони, че би отправила подобна молба. Всички познаваме нейния път, изграден върху достойнство и гордост, така че честно казано това не ми се струва вярно. Изключително неприятно и неуместно изказване в този момент, което трудно може да бъде разбрано или оправдано. Потресена съм“, заяви министърът за институционалните реформи Мария Елизабета Алберти Казелати.

„Председателят на Министерския съвет постъпи правилно, като отвърна с необходимата твърдост и яснота на позорните думи на Доналд Тръмп, който все повече губи контрол и все повече показва, че не е подходящ да представлява велика държава като САЩ. Италия и Европа никога не са умолявали никого. Вярно е обаче, че през последните месеци с ужас наблюдаваме как Тръмп „сваля шапка“ на Путин, Си Цзинпин и всички врагове на либералните демокрации. Доналд Тръмп е бедствие за американския народ и за свободния свят“, заяви в Екс заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно, която е представител на италианската опозиционна Демократическа партия.

Вицепремиерът на Италия Матео Салвини, лидер на партия "Лига", който изразяваше доскоро адмирации към политиките на Тръмп, също заяви, че всеки, който атакува Мелони, "напада всички нас".

Италианският президент Серджо Матарела се е обадил на Мелони, за да изрази солидарност с нея, предаде АНСА.

Редактор "Екип на Петел",

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