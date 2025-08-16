Мелони видя лъч надежда за мир в Украйна

кадър YouTube

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви след проведените по-рано днес телефонни разговори с президента на САЩ, президента на Украйна и с други европейски лидери, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Италия дава своя принос заедно със своите западни съюзници, добави Мелони.

Това бяха нейните първи коментари и след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

