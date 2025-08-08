Мелтем побесня в България от сутринта: Стойте далеч

Пиксабей

Стар морски вълк предупреди на разсъмване за повече разум през този прекрасен за плажуване августовски ден

Североизточният вятър Мелтем се е разбеснял от рано тази сутрин и буквално преобръща морето малко преди вълните да стигнат брега, предаде Флагман.

Един от старите морски вълци на Бургас предупреди още от преди изгрев слънце, че хората трябва да бъдат изключително внимателни, защото този вятър, характерен за Черно море бушува именно от началото до средата на август и е изключително опасен.

Той образува късите силни и високи вълни, които буквално поглъщат навътре не само неопитния плувец, но и хора, които са израснали в морето.

Именно този фронт се нарича мъртво вълнение и от него Черно море носи своето име. За разлика от останалите водни басейни в нашия регион само то е с такава характеристика - може да поглъща даже и рибарски лодки.

Времето по плажовете на Южното Черноморие е разкошно - с максимални температури 30-31 градуса, а на морската вода 26-27 градуса. Спазвайте сигнализацията на спасителите и не им противоречете, когато при червен флаг изнервено ви извеждат навън още преди да сте нагазили до кръста. Спасителите по охраняемите плажове изнемогват през последната седмица и са останали без сили да надуват свирки и крещят заради безотговорни летовници от вътрешността на страната, дошли тук с единствената цел да стоят във водата.

Издълбаните ями под повърхността са още на 50-100 см, след като сте навлезли във водата. Усещането е като пропадане в пропаст и отнасяне навътре в бездната - към дълбокото. Удавянето може да настъпи веднага, защото вълните са бързи, къси, мощни и следват бързо една след друга, не те оставят да извадиш главата си на повърхността, за да поемеш въздух.

Само 10 секунди невнимание от страна на спасител може да предизвика завличане на жертвата навътре и отнасянето й от мъртвото течение. Изчезналият вчера 18-годишен младеж на "Аркутино" все още не е намерен. Течението, особено в този залив, е толкова мощно, че тялото може да бъде изхвърлено едва след много дни и далеч от мястото.

Инструкторите по водно спасяване очакват днес нов тревожен ден заради рекордно струпалия се брой летовници по плажовете.

Работното им време обаче е до 18:00 часа, а край водата гостите на Черно море стоят до смрачаване и изобщо не се замислят, че държат живота в собствените си ръце. В никакъв случай не се къпете на неохраняеми плажове.

