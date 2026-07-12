Менса постави момче от Варна в категория "висока интелигентност"

Кадър Нова Тв

Осемгодишният Никола от Варна, който наскоро е завършил първи клас, постига резултати на тестове за интелигентност, които го нареждат сред най-умните 4 процента от хората в света, съобщават от NOVA. Детето се справя безпроблемно със задачи за четвъртокласници и развива разностранни интереси – от ментална аритметика и история до народно пеене и колекциониране на старинни вещи.

РНикола започва да чете на тригодишна възраст, а година по-късно вече проявява задълбочен интерес към историята. Днес личната му библиотека наброява над 450 книги, сред които и специализирани издания за паметници на културата. Въпреки че заради възрастта си все още не може да стане пълноправен член на "Менса", резултатите му от тестовете са категорични. Ако на същия изпит се явят 1000 души, Никола би изкарал по-висока оценка от 960 от тях.

Майката на момчето, Мариета Филева, споделя, че ролята на родителите е предимно насочваща. „Той е талант, който аз само трябва да подкрепям. На 2-3 години се научи да брои до 10, след това започна да проявява интерес към буквите. Единствено моята роля беше да му показвам кое е правилното, кое е следващото и той просто поема и продължава по пътя си“, разказва тя, пише dunavmost.com.

Извън книгите, бъдещият второкласник печели национални олимпиади по математика, български и английски език, играе шах и дори се учи да тъче килими. Никола рецитира дълги патриотични стихотворения пред публика и колекционира банкноти от цял свят.

„Това са 500 лева, които са отпечатани в София от 1938 година“, показва част от колекцията си момчето.

Наблюдателността му впечатлява родителите му още когато е на пет години по време на посещение в Политехническия музей в столицата. „Спрях на една витрина и искам от майка ми и баща ми 10 лева. И те се учудиха. И аз им казвам: Вижте, на 10-те лева, на които е Петър Берон, е телескопът на Петър Берон. Той е пред вас на витрината. Никой друг не беше забелязал“, спомня си Никола.

Въпреки сериозните си академични постижения, осемгодишният талант има съвсем различни планове за професионалното си развитие, които е подредил в ясна хронология.

„Първо да стана футболист, защото много бързо се пенсионират. После археолог, защото ми харесва историята. А след това нещо да правя – поп на църква, защото ми харесва християнството“, обяснява разпалено Никола.

На въпроса дали вижда бъдещето си в България или в чужбина, детето отговаря лаконично: „Това ще реши съдбата“.

Редактор "Екип на Петел",

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