МенторМейт разширява своя глобален оперативен екип

Подсилвайки ръководния екип на глобалните си операции, МенторМейт назначи Craig Knighton на позиция Chief Operating Officer. В досегашната си роля на VP of Strategic Growth Knighton подпомагаше развитието на услугите, предлагани от компанията, като активно търсеше нови възможности за тяхното разрастване. През тази година той изигра важна роля в лансирането на Data & Analytics и DXP екипите на компанията и сключването на стратегическо партньорство между МенторМейт и парагвайската компания Software Natura.

“Миналата 2021 г. и първата половина на 2022 г. бяха забележителни за МенторМейт,” споделя Бьорн Стансвик, CEO на компанията. “Постигнахме рекорден растеж, обновихме своята бранд идентичност, а екипът ни надмина 1 000 души, работещи в повече от 30 държави и девет времеви зони. В контекста на този бурен растеж откриването на позицията е от изключителна важност за това как ще продължим да удовлетворяваме нуждите на нашите клиенти.”

Jamie Bolseth, President, добавя: “Сега, когато операциите ни вече излизат извън рамките на САЩ и България, ръководният ни екип се фокусира върху изграждането на организация, която предоставя дигитална трансформация и разработка на специализиран софтуер на глобално ниво. Предлагането на услуги в глобален мащаб обаче има своите предизвикателства, свързани с отчетността, надзора и управлението, както и обучението на хора с малък опит и развитието на нови познания и умения. С разширяването на глобалния ни оперативен екип целим да преодолеем тези предизвикателства.”

Освен Knighton в ролята си на COO към ръководството на оперативния екип на МенторМейт се присъединяват Елеонора Георгиева, Global VP, Delivery (доскоро VP of Delivery), Ian Good, Global VP of Operations (доскоро Director of Delivery), Brian Buchkosky, Global Director, PMO и Liz Spolyar, Global Director, Continuation Engineering.

По думите на Knighton: “Всяка компания, която постигне успеха и растежа на МенторМейт, трябва да полага сериозни усилия, за да поддържа високото качество на услуги, което клиентите очакват. Уверен съм, че фокусирайки се над предоставянето на услуги на глобално ниво, заедно с Елеонора Георгиева, Ian Good и останалите членове на оперативния ни екип ще успеем да постигнем именно това независимо от предизвикателствата, съпътстващи растежа на компанията.”

МенторМейт е една от най-големите компании за разработка на софтуер в България, с офиси в Минеаполис, Гьотеборг, София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и специалисти, които работят дистанционно от различни точки на света. Компанията предлага кариерни възможности в различни софтуерни направления - от разработка и тестване, до дизайн и архитектура на разнообразни ентърпрайз решения, правещи живота на милиони хора по цял свят по-добър. Всички свободни позиции в компанията са отворени за дистанционен или хибриден модел на работа. Компанията е ориентирана към хората със своите възможности за професионално развитие, гъвкав модел на работа и култура, базирана на автентичност, взаимопомощ и уважение. Научете повече на mentormate.com

