Мерц: Определени сектори от германската икономика са в много критично състояние

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц посочи в писмо до законодателите, че "определени сектори" от икономиката на страната са в "много критично", добавяйки, че съживяването на растежа ще бъде основен приоритет на неговото правителство тази година, съобщава Блумбърг.

Въпреки че Мерц не уточни кои сектори има предвид, агенция отбелязва, че германската автомобилна индустрия се бори със спада на продажбите в Китай и проблемите ѝ се разпространяват и в останалата част от икономиката.

"През 2026 г. ще трябва да се съсредоточим върху вземането на правилните политически и правни решения за фундаментално подобряване на бизнес средата", пише Мерц в писмото, с което разполага агенция Блумбърг. Той също така признава, че правителството му не е направило достатъчно през първите си осем месеца на управлението си, за да подобри икономическата конкурентоспособност на Германия.

Германската икономика продължава да се представя слабо въпреки различните реформи и стартирането на инфраструктурен фонд за стотици милиарда евро, финансиран с държавен дълг. Икономическите съветници на Мерц намалиха прогнозите си за растеж за тази година до под 1%, а Международният валутен фонд предупреди, че Германия трябва да преследва "смели" реформи, ако иска да просперира.

Консервативният блок на Мерц, воден от Християндемократичния съюз, настоява за мащабна пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалния сектор - мерки, на които другата партия в управляващата коалиция - на социалдемократите, до голяма степен се противопоставя.

Писмото на Мерц е част от по-широките усилия на консервативния канцлер да пренастрои правителството си след година, белязана от грешни стъпки. В понеделник, 5 януари, той уволни един от най-близките си съветници, началника на кабинета Якоб Шрот, и обяви планове да го замени с Филип Биркенмайер, партийния мениджър на ХДС, който има силни връзки с бизнес общността, отбелязва БТА.

Канцлерът и ръководството на ХДС ще проведат двудневна среща в Майнц в края на седмицата, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще предизвикат ново напрежение с коалиционните им партньори от Социалдемократическата партия. С петте регионални избори, насрочени тази година в Германия, ХДС и цялото правителство могат да видят как дясната партия "Алтернатива за Германия" продължава да отбелязва успехи, посочва Блумбърг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!