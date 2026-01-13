Мерц: Режимът в Иран е в последните си дни

Кадър Х

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 13 януари, че управляващата система в Иран, изглежда, е близо до края си. Той добави, че разчитането на насилие показва загуба на легитимност. Точно това се случва - нови данни, анализирани от независимата медия Iran International, базирана в Лондон, сочат към евентуално убийство на цели 12 000 души от страна на силите за сигурност, и то само в рамките на два дни от продължаващите вече трета седмица демонстрации. Появяват се и редица видеа и снимки от ирански градове, които потвърждават мащаба на репресиите, пише Актуално.

„Предполагам, че сега сме свидетели на последните дни и седмици на този режим“, заяви Мерц по време на посещение в Индия. „Когато един режим може да поддържа властта си само чрез насилие, тогава той фактически е в края си. Населението сега се бунтува срещу този режим".

Иранският външен министър Абас Арагчи след това разкритикува Германия и обвини Берлин в липса на достоверност по отношение на правата на човека и „незаконна намеса“ в региона.

В обръщение към германското правителство Арагчи написа в X: „Направете ни услуга на всички: проявете малко срам. Още по-добре, Германия трябва да прекрати незаконната си намеса в нашия регион, включително подкрепата си за геноцид и тероризъм".

