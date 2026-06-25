Мерц: Русия няма да спечели тази война

Снимка Пиксабей

Германският канцлер Фридрих Мерц днес призова за незабавно започване на преговори за прекратяване на войната в Украйна, като заяви, че е дошло времето да се „сложи край на убийствата“, цитиран от ДПА.

В изказване на конференцията, посветена на възстановяването на Украйна, в полския град Гданск, Мерц заяви, че Европа и трансатлантическият алианс са готови да засилят още повече натиска върху руска икономика, която изпитва трудности.

„Русия няма да спечели тази война“, каза Мерц. „Дошло е времето да започнат преговори, да се замрази фронтовата линия и да се сложи край на убийствата“, допълни той, информира БТА.

Мерц посочи още, че подкрепата за Украйна, която устоява на руските сили вече повече от четири години, продължава да бъде „непоколебим ангажимент“ за Германия.

Предишните преговори за прекратяване на конфликта, водени от САЩ, не доведоха до резултат.

Водещите европейски държави сега търсят начин да подновят преговорите, без да бъдат отново изключени от процеса.

Въпреки това Москва многократно е заявявала, че не желае да преговаря с европейците и продължава да настоява за изпълнение на максималистките си условия, включително значителни териториални отстъпки, които Украйна последователно отхвърля.

Домакини на Конференцията за възстановяването на Украйна са полският премиер Доналд Туск и неговата украинска колежка Юлия Свириденко. В срещата участват също ЕС, Г-7 и други институции като Световната банка, както и многобройни представители на компании.

Редактор "Екип на Петел",

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