Мерц: Вече не очаквам среща между Путин и Зеленски

28.08.2025 / 22:01 2

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предава БТА.

"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски. 

Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво.

Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. 

"Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".

 

1
0
Off Road (преди 47 минути)
Рейтинг: 43551 | Одобрение: 10086
Бавно стопляте Шмърц, много бавно.
2
0
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 140064 | Одобрение: 15764
Нещо се разбързахте,като видяхте дебелия край!??;)НамусенНамусен

