Мерц и Зеленски са провели разговор преди срещата на високо равнище на НАТО

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Германският канцлер Фридрих Мерц е провел телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, засягайки скорошните руски удари в Киев и други части на Украйна, противовъздушната отбрана на страната и други теми, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Според изявление на правителството на Федералната република разговорът се е състоял преди предстоящата следващата седмица среща на високо равнище на НАТО в Анкара, където се очаква страните членки на алианса да поемат ангажимент за военна помощ за Украйна през настоящата година в размер на 70 милиарда евро.

"Ракетите за системите "Пейтриът" в момента са основен приоритет", написа Зеленски в социалните мрежи след телефонния разговор. "С ракетните си атаки срещу Украйна Русия играе последната си карта. Няма други възможности да проточи войната", обясни украинският президент.

Докато противовъздушната отбрана на Украйна има сравнително висок процент на попадение срещу руски дронове и крилати ракети, тя е до голяма степен безсилна срещу балистични ракети. ДПА отбелязва, че най-добрата защита се осигурява от произведените в САЩ системи "Пейтриът". Доставките на боеприпаси за тези системи за Украйна станаха оскъдни в резултат на войната на САЩ срещу Иран.

Германия публикува само кратко изявление по разговора, в което се казва, че Зеленски е информирал Мерц за последиците от въздушния удар в четвъртък. Той е благодарил на канцлера за подкрепата на Германия, особено по отношение на противовъздушната отбрана. Говорител на федералното правителство заяви, че Мерц е потвърдил, че Украйна може да разчита на подкрепата на Германия.

Редактор "Екип на Петел",

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