Мерц обеща да подсили германската армия, за да предпази територията на НАТО от заплахи

Германия ще продължи да подсилва армията си, за да гарантира способността на НАТО да се отбранява, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА, по време на първото си посещение при военноморските сили на страната.

"Виждаме ежедневните действия на руската армия. Те изпробват нашата готовност и нашата способност да се защитаваме", каза канцлерът от борда на фрегата за борба с подводници "Байерн" ("Бавария") край северното крайбрежие на страната. "Ето защо искам да кажа, че ще направим всичко по силите си в идващите месеци и години, за да опазим свободата, мира и териториалната цялост на територията на алианса", добави той.

Отбраната на Германия и НАТО стана по-необходима след началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 г., подчерта германският канцлер.

Преди това Мерц разговаря с инспектора на флота Ян Кристиан Как в командването на ВМС в северното пристанище Рощок и посети новото тактическо морско командване, известно като "Командване на оперативната група Балтика", посочва БТА.

Създаден през 2024 г., щабът има задача да планира военноморски операции и учения, както и да ръководи военноморските сили, изпратени от НАТО.

В състава на германските ВМС служат около 15 300 войници. Това е най-малкият сектор на германския Бундесвер, след военновъздушните сили и сухопътната армия, отбелязва ДПА.

Мерц се върна на брега с хеликоптер и отпътува за Франция, където ще вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Тулон.

