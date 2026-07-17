Мерц обеща да протегне ръка на следващия президент на Франция

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Германският канцлер Фридрих Мерц обеща днес "да протегне ръка" на следващия френски президент, който и да е той, въпреки че допитванията прогнозират победа на крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Германия винаги ще протегне ръка към Франция за едно по-задълбочено, основано на доверие сътрудничество, независимо от решенията, взети от гласоподавателите в двете страни", заяви Мерц, попитан за евентуално сътрудничество с Льо Пен, след съвместно заседание на правителствата на двете страни в Брюл, близо до Кьолн, Западна Германия, посветена на укрепването на европейската отбрана.

Германия засилва отбранителните си способности, проучвайки сериозно предложението на Франция за ядреното възпиране, и действа "стъпка по стъпка", каза още Мерц.

"Това може евентуално да доведе до нова доктрина, но е твърде рано да говорим това днес", каза германския канцлер на съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон.

Редактор "Екип на Петел",

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